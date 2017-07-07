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7 июля 2017, 12:37
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В Верхневилюйскe открыли стадион и спортивный комплекс

Для  Верхневилюйского улуса это исторический момент. Современный стадион вмещает 3000 мест, теплый легкоатлетический манеж и многофункциональный спортивный зал, сообщает Пресс-центр Министерства спорта Республики Саха (Якутия).

В первый день главного спортивного события года в Верхневилюйске состоялось торжественное открытие стадиона «Yс хоhуун» и многофункционального спортивного зала. За короткое время в улусном центре построен современный стадион с трибуной на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем и многофункциональный спортивный зал.

Стадион «Yс хоhуун» назван в честь трех легендарных борцов по хапсагаю ХХ века Алексея Васильева-Мордьоно,Василия Степанова-Буучугурас, Никиты Докторова-Бычырдаан, не знавших поражений. На площади перед стадионом хозяева соревнований установили в их честь памятник из бронзы.

Право торжественного снятия полотна с монумента было предоставлено автору памятника, известному якутскому скульптору Николай Чоччасову и потомкам прославленных спортсменов: дочери Никиты Докторова-Бычырдаан Людмиле Никитичне Докторовой, дочери Алексея Петровича Васильева-Мордьоно Маргарите Алексеевне Соколовой и родственнику Василия Степанова-Буучугурас Владимиру Афанасьевичу Федорову.

Подрядчики спортивных объектов директор общества с ограниченной ответственностью «Адгезия», заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) Михаил Охлопков и директор общества с ограниченной ответственностью «Кинг-95» Сос Варджапетян вручили символические ключи стадиона и спортивного комплекса главе муниципального района “Верхневилюйский улус” Владимиру Поскачину.

Новые спортивные объекты стали прекрасным подарком для жителей Верхневилюйского улуса, в котором текущий год объявлен Годом спорта и здорового образа жизни

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Источник: Пресс-центр Министерства спорта Республики Саха (Якутия)
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