В Верхневилюйске обсудили вопрос создания детского технопарка

2018 год в сфере образования и науки Республики Саха (Якутия) объявлен Годом науки. Об этом заявил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров на публичном отчете. Владимир Анатольевич также отметил, что это будет логическим продолжением Года Михаила Андреевича Алексеева, который вырастил целую плеяду учёных и высококвалифицированных специалистов.

Президентом России В.В. Путиным была поддержана инициатива Главы Республики Саха (Якутия) о проведении новых комплексных исследований потенциала республики, в рамках которого с 2016 года реализуется соответствующая программа исследований на 2016-2020 годы состоящая из трех этапов. I-й этап 2016-2017 («оценка») – завершился в конце 2017 года, где учеными была проведена масштабная оценка экономических зон, природного потенциала, минерально-сырьевой базы, состояния здоровья населения, агропромышленного потенциала, сейсмичности зон, водного хозяйства и по другим направлениям. Владимир Анатольевич подчеркнул, что следующим этапом станет разработка «прогноза развития», который должен начаться в этом и завершиться в 2019 году. Третьим этапом станет «научно обоснованная стратегия действий, программ и проектов».

В целях реализации поставленных задач ведется активная работа в сфере образования. В данный момент в Верхневилюйском улусе с рабочим визитом находится директор детского технопарка «Кванториум» Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Светлана Дьячковская. В Верхневилюйском улусе активно ведется работа с организацией дополнительного образования детей. В ходе рабочей встречи обсудили вопрос создания детского технопарка в Верхневилюйске с начальником управления образования, директором Верхневилюйского лицея интерната имени М.А. Алексеева. Рабочая встреча прошла успешно, обсудили проект размещения, концепцию и план реализации по созданию и функционированию детского технопарка. Планируется строительство современного объекта под детский технопарк для детей со всей республики.

18 марта в рамках реализации проекта «МОЯ ШКОЛА» в Верхневилюйске состоится марафон, посвященный народному учителю СССР, основателю физико-математического движения в республике Михаилу Андреевичу Алексееву. Марафон проводится в Верхневилюйском республиканском лицее-интернате имени М.А. Алексеева по предметам: математика, филология и окружающий мир.

По итогам марафона обучающиеся 4 классов будут приглашены на собеседование для поступления в 5 класс в Верхневилюйский республиканский лицей-интернат имени М.А.Алексеева на 2018-2019 учебный год. Для родителей будут проводиться увлекательные мастер-классы.