В Верхневилюйске брат и сестра выпали с балкона 3 этажа

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту падения двух малолетних детей с балкона жилого дома.

По данным следствия, вечером 28 апреля 2017 года в селе Верхневилюйск в результате ненадлежащего присмотра взрослых двоюродные брат и сестра, четырёхлетний мальчик и шестилетняя девочка, выпали с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже жилого многоквартирного дома на улице Ленина.

В результате падения мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У девочки медики зафиксировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и травму в области тазобедренного сустава.

Момент падения увидел мужчина, проживающий в соседнем доме. Он вызвал скорую помощь. В настоящее время дети находятся в хирургическом отделении районной больницы. Медики расценивают их состояние как стабильно тяжёлое, при этом отмечают, что их жизни находятся вне опасности.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

Расследование продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействия со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ