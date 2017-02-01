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В Усть-Янском улусе сложилась критическая ситуация из-за непогоды и бездорожья

Персонал АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» (дочерних предприятий ПАО «Якутскэнерго») работает в режиме повышенной готовности по завозу топливно-энергетических ресурсов в населенные пункты Усть-Янского улуса.

В этом северном улусе в начале зимы небывало обильно выпал снег, который помешал дорожникам в срок открыть автозимник по маршруту Усть-Куйга – Депутатский, необходимый для доставки топлива из поселков Нижнеянск и Усть-Куйга в шесть отдаленных населенных пунктов: Депутатский, Хайыр, Усть-Яна, Казачье, Тумат и Сайылык. Аналогичную проблему испытывают и коммунальные службы, которые не могут завезти топливо для своих котельных, в связи с чем вводят режим экономии, снижая температуру подачи тепла. Население вынужденно использует электрообогреватели, увеличивая тем самым электропотребление и расход топлива дизельными электростанциями.

С декабря 2016 года энергетики неоднократно направляли в адрес Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности РС(Я) и Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) письма о необходимости усиления работ по прокладке автозимника. По факту пробивки автодороги на участке Усть-Куйга – Депутатский 02-03 февраля 2017 года планируется сформировать и направить колонну наливного вездеходного транспорта из п. Усть-Куйга в сопровождении дорожной техники. При этом, озвученные дорожниками условия пробивки (одна колея накатом по снегу, отсутствие тяжелой дорожной техники для сопровождения) исключают использование в составе колонны большегрузов, техники с прицепами и тягачей с полуприцепами, в том числе и шоссейной. Двухметровые отвалы по обеим сторонам от такой «дороги» несут колоссальный риск затора в случае, если одна из машин по пути заглохнет. Подобраться к ней для ремонта и буксировки будет невозможно, как и пропустить встречный транспорт.

Ситуация по завозу топлива на Севере усложняется также дефицитом транспортных средств на местах. Энергетики и коммунальщики вынужденно привлекают водителей и автотранспорт со всей республики. При этом не весь наемный транспорт может выехать на маршрут. Большинство автомашин не оборудованы согласно требованиям европейской конвенции о перевозке опасных грузов (Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011, Правила ЕЭК ООН №105 и Главы 9.2 ДОПОГ), из-за чего к водителям возникают вопросы у Госавтоинспекции вплоть до лишения водительских прав. Решение этой проблемы переложено государством на самих перевозчиков.

На сегодняшний день запас сырой нефти в п. Сайылык составляет 92 тонны (обеспеченность на 13 суток), дизельного топлива – 60 тонн (20 суток). В п. Казачье сырой нефти – 339 тонн (26 суток). Ресурс каменного угля в п. Тумат – 201 тонна (25 суток). ДЭС п. Усть-Яна обеспечена дизельным топливом в объеме 15 тонн на 10 суток, п. Хайыр – 14 тонн на 15 суток. Запасы топливно-энергетических ресурсов в п. Депутатский составляют: дизтоплива – 422 тонн (30 суток), нефти 38 тонн (60 суток), угля – 5 414 тонн (50 суток).

Введение режима «Чрезвычайной ситуации» по Усть-Янскому улусу на сегодняшний день необходимо в целях мобилизации всех сил и средств для обеспечения работы автозимников и исключения рисков недопоставки топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения. При этом выполнение планов завоза топлива для создания эксплуатационных запасов на прохождение текущего отопительного сезона и переходящих запасов до начала следующего транспортного периода целиком зависит от скорейшего обеспечения функционирования автомобильных дорог в полноценном режиме, гарантирующем работу крупнотоннажного транспорта.

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Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
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