В Усть-Янском районе вынесен приговор в отношении бывшего главы Силянняхского наслега

Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы МО «Силянняхский национальный наслег», обвиняемого в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Установлено, что подсудимый, занимая выборную должность главы муниципального образования, путем оформления фиктивных документов совершил хищение бюджетных средств в сумме 400 тысяч рублей, предусмотренных на ремонт внутрипоселковых работ.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, причиненный муниципальному образованию ущерб возместил в полном объеме.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.