В Усть-Нере ремонтируют храм

В этом году храму Успения Пресвятой Богородицы в п. Усть-Нера Оймяконского улуса исполняется 11 лет. С момента его строительства в здании не производился капитальный ремонт. Этим летом при финансовой поддержке руководителя золоторудной компании «Хангалас» Александра Карася православный храм обновляется.

«Зданию церкви уже не первый год требовался основательный ремонт, особенно кровли, — рассказал настоятель храма, отец Феодор Никитюк. — Из-за ее неправильной постройки за последнее время дала крен башня колокольни. Храм также пережил наводнение, что тоже негативно сказалось на состоянии фундамента.

Поэтому возникла необходимость срочно принимать меры. Александр Карась, наш постоянный меценат, одобрил идею проведения капитального ремонта и согласился финансировать все затраты. Конечно, потрачены большие денежные средства. Но, думаем, это того стоит, чтобы в 80-летний юбилей поселка Усть-Нера, который отмечается 5 августа, сделать такой крупный ремонт церкви».

Бригада строителей, плотников, сварщиков — всего 17 человек — трудится, не покладая рук, чтобы успеть сдать объект до праздничной даты. Сейчас почти завершена замена крыши, установлена новая крепкая башня колокольни, немного расширена часть здания у входа, укреплен цементом фундамент. Во дворе храма теперь будет находиться беседка-колокольня, и прихожане в церковные праздники могут попробовать себя в качестве звонарей.