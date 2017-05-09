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9 мая 2017, 18:00
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В Усть-Нере открыли мемориал защитникам Отечества

В посёлке Усть-Нера Оймяконского района, сегодня, в День Победы, над рекой Индигир открыли мемориал, посвященный участникам военных сражений, сотрудникам спецподразделений и спецслужб, которые ценою своей жизни защищают отечество.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру российского солдата, воздвигнутого на трехметровом постаменте. Это собирательный образ всех солдат — участников военных действий в Чечне, Северной Осетии, Абхазии и других «горячих точках». На плитах надпись: «ВС» (Вооруженные силы), МВД (Министерство внутренных дел) и ФСБ (Федеральная служба безопасности).

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первый зампред правительства Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ, глава Оймяконского района Михаил ЗАХАРОВ и руководитель группы компаний «Янтарь» Александр КАРАСЬ.

Жителей района поздравила с Днем Победы легендарная группа «СССР», подарив пронзительные песни «За себя и за того парня», «О героях былых времен». Сегодня в культурном центре пройдет концерт российской рок-группы «Земляне».

Напомним, что этот памятник установлен при поддержке золотодобывающей компании «Хангалас» и инициативе руководителя компании «Янтарь» Александра Карась.

Напомним, что это не первый памятник, который подарен жителям Оймякона от золотодобытчиков. В год семидесятилетия Великой Победы был открыт мемориал, посвященный юбилейной дате. Он состоит из трех памятников.

Композиционный центр памятника-ансамбля — скульптура, напоминающая Родину-мать на Мамаевом кургане.

Она представляет собой пятиметровую фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

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Источник: Александр Тарасов, фото автора
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