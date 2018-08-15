В Усть-Нере на Храм Успения Пресвятой Богородицы водружены новые купола

Врио Главы Якутии Айсен Николаев 12 августа в п. Усть-Нера Оймяконского района принял участие в Божественной литургии и торжественной церемонии освящения и водружения на Храм Успения Пресвятой Богородицы новых куполов.

Всенощное бдение и Божественную литургию, а также церемонию освящения новых куполов и крестов провел Архиепископ Якутский и Ленский Роман.

В п. Усть-Нера храм под руководством администрации Оймяконского района был построен в 2004 году.