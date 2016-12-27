В Усть-Майском улусе школьницу ударило током во время новогоднего праздника

Прокуратура Усть-Майского района начала проверку по факту публикации в средствах массовой информации данных об ударе током во время новогоднего праздника учащейся МБОУ «Солнечнинская СОШ» п. Солнечный Усть-Майского района.

Предварительно установлено, что 24.12.2016 во время проведения в образовательном учреждении новогоднего праздника, девочку ученицу 9 класса державшей в руках микрофон ударило током. Она госпитализирована в учреждение здравоохранения.

В настоящее время состояние девочки является удовлетворительным.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения на предмет обеспечения безопасности детей во время проведения массовых мероприятий.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.