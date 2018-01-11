В Усть-Майском районе раскрыта кража отопительных труб

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Майскому району поступил звонок от бдительных граждан, которые сообщили о том, что неизвестные лица демонтируют отопительные трубы в одном из пустующих домов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 36-летний уроженец Усть-Майского района. Мужчина пояснил полицейским, что, будучи слесарем в одной из компаний в сфере коммунального обслуживания знал, что дом является не жилым, и хозяйка переехала из села. Воспользовавшись этим, злоумышленник решил срезать металлические трубы в количестве трех штук для изготовления металлического забора для своего участка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».