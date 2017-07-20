В Усть-Майском районе объявлен режим ЧС

В Усть-Майском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время из-за обильных дождей и выхода из берегов горных ручьев прекращено автотранспортное сообщение с поселком Югоренок.

«Размывы дорожного полотна произошли на участке Солнечный — Югоренок. Водой разрушен мост через ручей Домбра, объезда нет», — сообщили в администрации района.

Как заявили в пресс-службе Минтранса, выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ на автодороге «Амга» на участке км 685+982 в Усть-Майском районе начнется после спада воды.