В Усть-Мае при пожаре в жилом доме эвакуировали 32 человека

В поселке Усть-Мая при пожаре в жилом доме эвакуированы 32 человека, в том числе 11 детей, заявила пресс-служба государственной противопожарной службы Якутии.

Сигнал о возгорании в 12-квартирном доме на улице Пушкина поступил 31 июля в 2:47.

«Пожарные подразделения прибыли на место через две минуты после вызова, шел густой дым. В одной квартире горела стена на площади 6 квадратных метров. Усилиями пожарных эвакуировано 32 человека, из них 11 детей, спасен многоквартирный жилой дом, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении были задействованы две пожарные машины и 10 человек личного состава.