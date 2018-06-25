В Усть-Куйге из огня спасли 2 человек

По информационной сводке ОДС ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)», сообщение о пожаре в 12-ти квартирном жилом доме по улице Шитикова п. Усть-Куйга Усть-Янского района поступило в 15 ч.35 м. 25 июня 2018 года. При пожаре огнем повреждена стена, потолок и мебель в одной из квартир на площади 16 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В результате усилий пожарных МПЧ по охране п. Усть-Куйга ОГПС РС (Я) № 36 по МО «Усть-Янский улус (район)» из второго этажа дома (используя трех коленную пожарную лестницу) эвакуировано 2 человек, спасен многоквартирный дом.