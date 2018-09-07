В Усть-Алданском улусе загорелась котельная, которая обеспечивает теплом объекты соцкультбыта

В 01 час. 25 мин. 7 сентября в аварийно-диспетчерскую службу Усть-Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступило сообщение о возгорании в котельной с. Сырдах на нефтяном топливе.

В результате слаженных действий работников ЖКХ и пожарной части улуса в 04 час. 20 мин. возгорание ликвидировано. В результате пожара огнем повреждено здание котельной контейнерного типа по всей площади. Емкостный парк не пострадал.

Котельная «ЦК» общей мощностью 3,3 МВт обеспечивает централизованным теплоснабжением школу, детский сад, спортзал и жилые дома.

По информации заместителя главного инженера по эксплуатации ГУП «ЖКХ РС (Я)» Владимира Бондаря, пострадавших нет, на данный момент причины и обстоятельства пожара выясняются.

«С целью проведения служебного расследования в Усть-Алданский улус направляется комиссия. Руководством предприятия принято оперативное решение о доставке в наслег модульной котельной мощностью 1 МВт на жидком топливе. В 9 час. 30 мин. модульную установку и продукцию производственно-технического назначения для восстановительных работ погрузили со склада в Якутске и отправили до пункта назначения. Ее мощности хватит для теплоснабжения подключенных объектов», — добавил он.

Отметим, что с целью бесперебойного теплоснабжения в с. Сырдах запланировано возведение нового здания котельной с установкой котельного оборудования на твердом топливе.