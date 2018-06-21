В Усть-Алданском улусе восстанавливают дороги после паводка

В двух наслегах Усть-Алданского улуса полным ходом идут восстановительные работы по ликвидации последствий паводка. Из бюджета Якутии было выделено два миллиона рублей, еще восемь ожидается из федеральной казны.

«Во время весеннего паводка у нас пострадали 33 дома в Чериктейском наслеге и один в селе Оспех. Составлен список пострадавших и направлен в дирекцию по ликвидации последствий весеннего паводка. На наш улус выделили более двух миллионов рублей из бюджета Якутии. Деньги были перечислены пострадавшим от паводка», — сообщил ЯСИА первый заместитель главы улуса Петр Попов.

Ожидается ремонт муниципальных дорог: акты и сметы направлены в министерство транспорта. Работы начнутся в эти дни.

«Министерство строительства и архитектуры обследовало пострадавшие жилые помещения и составляет смету требуемых стройматериалов. Для выделения помощи из федерального бюджета заполнен список получателей. Ожидаем 8,6 млн рублей», — добавил Попов.

После спада воды в селе Чериктей администрация и организации района провели субботник и передали в фонд для пострадавших однодневную заработную плату.

Напомним, 30 мая вышел первый указ временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева, касающийся первоочередных мер по ликвидации последствий наводнения в республике. Приоритетными в 2018 году должны стать мероприятия, направленные на восстановление населенных пунктов и помощь пострадавшим людям.