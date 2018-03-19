В день выборов соседи вытащили из огня малолетних детей

Отвага и мужество троих жителей села Мындаба Усть-Алданского района смогли предотвратить неминуемую трагедию – гибель детей при пожаре.

В день выборов, 18 марта, жители села Мындаба Усть-Алданского улуса занимались своими делами по хозяйству. Семья Сысолятиных, тоже пользуясь выходным днем, хлопотала у себя дома, как вдруг маленькая дочка Сардана закричала: «Папа, у соседей дом горит!»

Отец семейства Эрхан Константинович, кинув на дочку быстрый взгляд, сразу понял – стряслась беда. Бросив все, он выбежал во двор и не поверил своим глазам – веранда соседнего дома была объята онем.

Оставив все сомнения, молодой человек пошел навстречу огню, в голове было только одна мысль: «В доме кто-то есть, надо спасти!»

Тут к горящему дому подоспели и жители соседних домов — Свинобоев Иннокентий и Оконешников Владимир. Все втроем бросились к окну. Разбив стекло, вошли в квартиру, которая к тому времени уже стремительно заполнялась смертельным дымом. Обходя комнаты, поняли, что взрослых в квартире нет. Однако зная, что в доме могли быть маленькие дети, продолжили поиски. И в одной из комнат они их нашли — испуганные до слез двое малышей стояли, спрятавшись за шкафом. Быстро схватив обоих, они побежали к спасительному окну. Один из спасателей перелез через окно, взял из рук товарищей первого малыша, которому и не было 2 лет, и поставил его чуть в сторонке от горящего дома. Затем таким же образом, взяв на руки второго ребенка, вытащил и его. К этому времени к ним на помощь пришла соседка Саргылана Аммосова, которая помогла успокоить детей, проверить их состояние, помочь перенести пережитый ими кошмар.

Благодаря мужеству и отваге Сысолятина Эрхана Константиновича, Свинобоева Иннокентия Васильевича, Оконешникова Владимира Николаевича удалось избежать неминуемой трагедии. В результате их правильных действий удалось спасти двоих малышей Троева Роберта (2016 г.р.) и Гуляева Ваню (2012 г.р.), которые были оставлены одни в доме.

Известно, что в такие моменты счет идет на секунды. Надо отметить, что при спасении детей также помогала соседка Саргылана Ильинична Аммосова, действия которой помогли обезопасить детей, успокоить и далее разместить их на время у соседей. Пожарными спасена квартира.

На фото: трое спасателей с мамой спасенного ребенка.