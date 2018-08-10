В управлении соцзащиты Якутска опровергли информацию из WhatsApp

Управление социальной защиты населения и труда Якутска доводит до сведения, что информация о проведении в Якутске перерегистрации ветеранов труда, распространяемая по WhatsApp, является недействительной.

Ветеранам труда необходимо подходить в управление социальной защиты Якутска (проспект Ленина 4/1) только в случае изменения личных данных, то есть при замене паспорта или адреса регистрации.

Изменения, касающиеся мер социальной поддержки и государственных услуг, публикуются в официальных средствах массовой информации.