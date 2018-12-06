В Управлении Роспотребнадзора можно будет написать и отправить письмо Деду Морозу

С 6 декабря в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» даже самые маленькие жители нашей республики смогут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу.

Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область).

Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний!

Адрес общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»: г. Якутск, ул. Ойунского, д. 9.