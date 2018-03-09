В улусах Якутии продолжится строительство аэропортов

Одной из тем актуального интервью с первым заместителем председателя Правительства РС (Я) Алексеев Колодезниковым на телевизионном канале «Якутия 24» стал вопрос строительства аэропортов в районах республики. Президентом страны Владимиром Путиным даны конкретные поручения по вопросам повышения транспортной доступности, в том числе строительства аэропортов в дальневосточных регионах, в том числе, в Якутии.

Развитие региональной сети аэропортов является одним из важнейших условий повышения транспортной доступности населения, проживающего в самом крупном субъекте Федерации, в котором авиационный транспорт является единственным круглогодичным средством передвижения.

«Сегодня в республике лишь 9 из 32 аэропортов имеют искусственное покрытие взлётно-посадочных полос. Остальные – с грунтовым покрытием. Поэтому реконструкция и модернизация авиапортов является важной темой», – сказал Колодезников.

В период межсезонья аэропорты с грунтовыми покрытиями подвержены размоканию, подтоплению, что фактически приостанавливает пассажирские перевозки в отдалённые районы на неопределённый период времени. В качестве примера Алексей Колодезников привёл аэропорт города Олёкминска, который в прошлом году не принимал самолёты около 40 дней по причине размокания полосы.

Правительством Якутии ведётся постоянная работа с федеральными органами власти по включению мероприятий по строительству и реконструкции аэропортов Якутии в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России 2010-2020 гг.» с выделением соответствующего финансирования для реализации проектов реконструкции. Алексей Колодезников сообщил, что уже подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции 15 аэропортов.

Кроме того, первый вице-премьер рассказал о планах по строительству в Нерюнгри нового здания аэровокзала. В октябре проект должен уже пройти государственную экспертизу. Строительство нового объекта связано с развитием ТОСЭР «Южная Якутия».

Напомним, Алексей Колодезников принял участие в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» 8 марта.