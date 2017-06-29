В УФСИН выбрали лучшего дежурного колонии

В УФСИН прошел конкурс на звание «Лучший дежурный помощник начальника колонии» среди сотрудников отделов безопасности исправительных учреждений.

В УФСИН состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший дежурный помощник начальника колонии». Сотрудникам предстояло показать свои знания нормативно-правовой базы, регламентирующей служебную деятельность, а также сдать нормативы по физической и огневой подготовке

Отделом безопасности аппарата Управления был проведен второй этап всероссийского смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший дежурный помощник начальника колонии», в котором приняли участие представители шести пенитенциарных учреждений республики. Участники сдали нормативы по физической и огневой подготовке, и прошли тестирование на знание теоретической базы и нормативных документов.

В рамках соревнований были выявлены лучшие дежурные помощники начальников колоний. По итогам смотра-конкурса звание «Лучший дежурный помощник начальника колонии» завоевал сотрудник ИК-3 старший лейтенант внутренней службы Эдуард Моисеев. Второе место занял сотрудник ЛИУ-5 майор внутренней службы Сергей Михайлов. Третье место досталось сотруднику КП-2 капитану внутренней службы Олегу Тухватуллину.