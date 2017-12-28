В Удачном и Айхале появился шустрый мобильный интернет

Доступ к технологии сверхбыстрого мобильного интернета 4G/LTE появился у жителей Удачного и Айхала Мирнинского района.

Жители этих населенных пунктов могут с комфортом пользоваться преимуществами сверхскоростного интернета, в разы превышающего возможности привычной сети 3G.

Возможности запуска мобильного интернета стандарта LTE и LTE-Advanced появились благодаря строительству в Мирнинском районе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Как отметил министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов, в этом году ВОЛС достигли Полярного круга.

«Работу в данном направлении мы начали четыре года назад при проектировании строительства линий электропередачи, совмещенных с ВОЛС, по направлению Нижний Куранах – Чернышевский, – прокомментировал Александр Борисов. – В 2016 году этот проект был завершен. Его реализация позволила в течение этого года провести оптику уже с Чернышевского до Удачного, что, как мы сейчас наблюдаем, дало мощный импульс и толчок для развития связи и появлению сети четвертого поколения в Удачном и Айхале».

Благодаря технологии 4G/LTE пользователи мобильных устройств могут с комфортом вести видеоконференции, обмениваться контентом объёмом в 1 Гб и более, слушать музыку, играть в сетевые игры, смотреть видео высокого разрешения в режиме онлайн без ожидания загрузки, а также «раздавать» доступ в интернет со своего мобильного устройства посредством Wi-Fi.