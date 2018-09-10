В УАЗах за прошедшие выходные погибли два человека

7 сентября в половине 3 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 178 км. ФАД «Колыма» произошло столкновение двух автомобилей.

По прибытию нарядов ДПС было установлено, что 67-летний водитель автомобиля «УАЗ 315195» при выезде из с. Чурапча на федеральную автомобильную дорогу не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ 220695», пользующейся преимуществом в движении.

В результате ДТП пенсионер, находившийся за рулем «УАЗ 315195», от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир его автомобиля, а так же водитель второго «УАЗа» не пострадали.

Следующее ДТП с летальным исходом произошло в тот же день в половине 8 часов вечера в Мегино – Кангаласском районе. По предварительным данным, за рулем автомашины «УАЗ-390945» находился 60-летний мужчина, который по пути следования, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в водоем. Пенсионер так же скончался на месте автоаварии до прибытия скорой медицинской помощи. В момент ДТП в салоне отечественного автомобиля находился один.

При проверке по базе ГИБДД было выявлено, что мужчина в 2016 году был осужден по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Для установления всех обстоятельств автопроисшествий материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция обращает внимание всех автомобилистов проявлять особую внимательность и бдительность при движении на дорогах федерального и регионального значений. Помните, что на трассах скоростной режим транспортных средств выше, вследствие чего тяжесть последствий при возникновении дорожно – транспортных происшествий значительно высока.