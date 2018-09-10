В Тюбинском и Хатырыкском наслегах избраны главы

На выборах Главы муниципального образования «Тюбинский наслег» Намского улуса по предварительным данным побеждает кандидат Константин ФЕДОРОВ.
Также из числа кандидатов на должность главы МО «Хатырыкский наслег» побеждает ДЬЯКОНОВ Юрий Вячеславович. Оба они являются кандидатами от политической партии «Единая Россия».
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