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2 июля 2018, 20:16
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В тусулгэ ЖДЯ на Ысыахе Олонхо гостей встречали в «пассажирском вагоне» 

На Ысыахе Олонхо в тусулгэ Акционерной компании «Железные дороги Якутии»  гости Алдана смогли  почувствовать себя пассажирами поезда.

В красочно оформленном тусулгэ первыми гостями железнодорожников стала делегация Чурапчинского улуса, которых  встретили обрядом Алгыс и угостили кумысом. В импровизированном пассажирском вагоне  гостей угощали горячим чаем, пирожками, курицей в фольге и яйцами – именно такую еду в основном берут с собой пассажиры поезда в дорогу.   Купе были оборудованы настоящими полками пассажирских вагонов, в окнах  – красивые виды вокзалов станций Алдан, Томмот и Нижний Бестях, на столе угощение и один из символов Якутии –  якутские лилии «саранки»,  кипяток для чая наливали из настоящего титана – водонагревателя  для нагрева воды в пассажирском вагоне.  В общем, полное ощущение, что ты находишься в пассажирском вагоне.

Для гостей была организована праздничная концертная  программа силами молодежного совета компании – это и якутский тойук, красивый танец стерхов в исполнении молодых железнодорожниц, а якутские песни в исполнении Андрея Никитина,  студента Транспортного техникума, будущего железнодорожника вызвал настоящий шквал аплодисментов.

Гости из Чурапчинского улуса  высоко оценили гостеприимство якутских железнодорожников и в своих выступлениях пожелали Акционерной компании «Железные дороги Якутии» успешно завершить строительство железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях и запустить пассажирское движение до станции Нижний Бестях.

Тусулгэ ЖДЯ посетили также  Врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, спикер Государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Александром Жирковым, заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, глава Алданского района Северин Поздняков. «Много разных павильонов я видел, но чтобы вагон – в первый раз» — отметил в своей приветственной речи Айсен Николаев.  Он выразил надежду, что запуск полноценного железнодорожного движения после завершения строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) станет  большой  подпорой  для экономики республики, и в дальнейшем можно будет помечтать и о мосте через реку Лена.

К слову, накануне  в рамках празднования Ысыаха Олонхо  для всех желающих компания «Железные дороги Якутии» провела экскурсию в пассажирском поезде  от станции Алдан  до станции Томмот.

Своим гостям железнодорожники вручили памятные корпоративные подарки, подготовленные к Ысыаху Олонхо.

Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».
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