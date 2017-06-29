В Тулагино-Кильдямском наслеге стартовала акция «Вода – территория безопасности»

В Тулагино — Кильдямском наслеге в рамках проведения месячника безопасности на водных объектах на территории городского округа «город Якутск», стартовала профилактическая акция «Вода — территория безопасности».

Целью акции является пропаганда безопасного поведения на воде, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период, также акция направлена на детскую безопасность.

Администрацией Тулагино-Кильдямского наслега, Тулагинской средней школой им. П. И. Кочнева совместно представителями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по РС (Я) организованы тематические занятия среди детей о правилах купания, безопасного отдыха на водоемах, продемонстрированы приемы оказания первой помощи утопающим в случаях возникновения экстремальных ситуаций. Всем участникам были вручены памятки о соблюдении правил поведения на водных объектах.

Также проведена плановая проверка несанкционированного пляжа и мест, расположенных вблизи воды. Среди населения была организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоемах.

В целях недопущения гибели людей на водоемах в летний период призываем жителей и гостей Тулагино-Кильдямского наслега соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.