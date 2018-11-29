В «Триумфе» пройдет ярмарка меха и унтов «Тепло Якутии»

С 30 ноября по 2 декабря впервые в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» будет проходить ярмарка меха и унтов «Тепло Якутии». Продажа новинок меховой индустрии сезона 2018-2019 пройдет в центре «Триумф».

По словам организаторов, ведущие российские и местные производители представят на этой ярмарке новинки меховой моды – унты, шубы, головные уборы, рукавицы и др.

Вы сможете приобрести все самое теплое – от меховых аксессуаров до эксклюзивных шуб! – уверяют организаторы ярмарки.

Подробнее о ярмарке на официальном сайте фестиваля.

ПРОГРАММА

I Якутской ярмарки меха «ТЕПЛО ЯКУТИИ»

30 ноября — 02 декабря 2018 г.

ЦСП «Триумф»

30 ноября – пятница 10.00 10.00 – 19.00 Начало работы ярмарки Демонстрация и продажа меховой одежды, продукции национального кожевенного производства, аксессуаров. (Сектор Шубы, шапки) Продажа унтов. (Сектор «Унты») Продажа подарочной сувенирной продукции. (Сектор «Сувениры») Продажа ювелирных изделий (Сектор «Ювелирные изделия») ФОТОЗОНА 12.00 – 12.30 Торжественная церемония открытия ярмарки Обряд Алгыс — Приветствие заместителя Председателя Правительства Белозерова Д.Г. — Приветствие Министра предпринимательства торговли и туризма РС(Я) — Приветствие заместителя Министра промышленности и геологии РС(Я)Шепелев Н. Г. — Приветствие Ирины Владимировны Крутиковой Концертный номер 12.30 – 12.45 Показ шуб от Ирины Крутиковой Концертный номер 14.00 – 14.30 Презентация участников выставки: — Презентация Сектор «Шубы, шапки» — Презентация Сектор «Унты» — Презентация Сектор «Сувениры» — Презентация Сектор «Ювелирные изделия» 14.30 – 15.30 Открытый семинар-брифинг «Патенты в меховой промышленности. Товарные знаки». Руководитель Представительства компании «Бибренд» в г. Якутске. 15.30 – 16.30 Мастер-класс по изготовлению, украшению имбирных пряников от Сырдыыры @konditery_ykt 16.30 – 18.30 18.30 Завершение работы первого дня ярмарки 01 декабря – суббота 10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки ФОТОЗОНА 09.30 – 13.00 Дискуссионная площадка «Меховая отрасль Якутии. Возрождение» Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения», пр. Ленина 1, 2 этаж 14.00 – 14.30 Презентация от ателье меха и кожи «ZIMA» 16.00 – 19.00 19.00 Завершение второго дня работы ярмарки 02 декабря – воскресенье 10.00 – 18.00 Работа выставки-ярмарки ФОТОЗОНА 15.00 – 16.00 Презентация-дегустация якутского чая с чтением якутских сказок от Национальной библиотеки РС(Я) 16.00 Розыгрыш шубы от Ирины Крутиковой 17.00 Торжественное закрытие ярмарки — Концертная программа — Вручение сертификатов участникам — Объявление итогов конкурса «Лучший туристический сувенир»