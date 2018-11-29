В «Триумфе» пройдет ярмарка меха и унтов «Тепло Якутии»

С 30 ноября по 2 декабря впервые в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» будет проходить ярмарка меха и унтов «Тепло Якутии». Продажа новинок меховой индустрии сезона 2018-2019 пройдет в центре «Триумф».
По словам организаторов, ведущие российские и местные производители представят на этой ярмарке новинки меховой моды – унты, шубы, головные уборы, рукавицы и др.
Вы сможете приобрести все самое теплое – от меховых аксессуаров до эксклюзивных шуб! – уверяют организаторы ярмарки.
Подробнее о ярмарке на официальном сайте фестиваля.
ПРОГРАММА
I Якутской ярмарки меха «ТЕПЛО ЯКУТИИ»
30 ноября — 02 декабря 2018 г.
ЦСП «Триумф»
|30 ноября – пятница
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10.00
10.00 – 19.00
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Начало работы ярмарки
Демонстрация и продажа меховой одежды, продукции национального кожевенного производства, аксессуаров. (Сектор Шубы, шапки)
Продажа унтов. (Сектор «Унты»)
Продажа подарочной сувенирной продукции. (Сектор «Сувениры»)
Продажа ювелирных изделий (Сектор «Ювелирные изделия»)
ФОТОЗОНА
|12.00 – 12.30
|Торжественная церемония открытия ярмарки
Обряд Алгыс
— Приветствие заместителя Председателя Правительства Белозерова Д.Г.
— Приветствие Министра предпринимательства торговли и туризма РС(Я)
— Приветствие заместителя Министра промышленности и геологии РС(Я)Шепелев Н. Г.
— Приветствие Ирины Владимировны Крутиковой
|Концертный номер
|12.30 – 12.45
|Показ шуб от Ирины Крутиковой
|Концертный номер
|14.00 – 14.30
|Презентация участников выставки:
— Презентация Сектор «Шубы, шапки»
— Презентация Сектор «Унты»
— Презентация Сектор «Сувениры»
— Презентация Сектор «Ювелирные изделия»
|14.30 – 15.30
|Открытый семинар-брифинг «Патенты в меховой промышленности. Товарные знаки».
Руководитель Представительства компании «Бибренд» в г. Якутске.
|15.30 – 16.30
|Мастер-класс по изготовлению, украшению имбирных пряников от Сырдыыры @konditery_ykt
|16.30 – 18.30
|18.30
|Завершение работы первого дня ярмарки
|01 декабря – суббота
|10.00 – 19.00
|Работа выставки-ярмарки
ФОТОЗОНА
|09.30 – 13.00
|Дискуссионная площадка «Меховая отрасль Якутии. Возрождение»
Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения», пр. Ленина 1, 2 этаж
|14.00 – 14.30
|Презентация от ателье меха и кожи «ZIMA»
|16.00 – 19.00
|19.00
|Завершение второго дня работы ярмарки
|02 декабря – воскресенье
|10.00 – 18.00
|Работа выставки-ярмарки
ФОТОЗОНА
|15.00 – 16.00
|Презентация-дегустация якутского чая с чтением якутских сказок от Национальной библиотеки РС(Я)
|16.00
|Розыгрыш шубы от Ирины Крутиковой
|17.00
|Торжественное закрытие ярмарки
— Концертная программа
— Вручение сертификатов участникам
— Объявление итогов конкурса «Лучший туристический сувенир»