В трех магазинах Ытык-Кюеля продавали просрочку

Прокуратура Таттинского района совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Таттинском районе провела проверку соблюдения законодательства о правах потребителей.

Установлено, что в трех магазинах села Ытык-Кюель, реализовывались продукты питания с истекшим сроком годности, в частности приправы, крупы, детское питание, что влечет нарушение прав потребителей, а также несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В связи с указанными нарушениями прокуратура района в адрес индивидуальных предпринимателей внесла представления об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении виновных лиц административные дела по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, просроченная продукция изъята, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.