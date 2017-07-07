В ТОР «Кангалассы» строят инфраструктуру для резидентов

Правительство республики, администрация Якутска и корпорация развития Дальнего Востока ведут работы по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры на производственных площадках ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» – «Капитоновка» и «Кангалассы».

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. Комплекс работ по созданию инфраструктуры ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком. Для данных целей федеральным, региональным и муниципальным бюджетами предусмотрено 213,3 млн рублей.

В настоящее время на площадке «Капитоновка» построены сети электро- и газоснабжения, примыкания дорог и КПП с пожарным постом. В рамках технологического присоединения системы водоснабжения обеспечена подача воды на площадку и завершаются строительно-монтажные работы по внутриплощадочному водоснабжению. Завершение мероприятий по созданию системы водоснабжения планируется до конца 2017 года.

На производственных площадках ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» реализуются инвестиционные проекты 10 резидентов. Среди них компания «Саюри» с инвестиционным проектом строительства теплиц для круглогодичного выращивания овощей и зелени. В настоящее время резидент приступил к реализации второй очереди проекта, в рамках которого планируется построить теплицу площадью 1 га.

Готовятся к запуску такие компании, как: «Бигэ» с производством акриловых красок, «Саха Липснеле», специализирующаяся на производстве твердотопливных котлов длительного горения, производство преформ и тары ПЭТ запустит компания «СахаПластех»; «Теплый край» наладит производство стеклопакетов и сэндвич-панелей. Другие резиденты также готовятся к старту проектов, и еще ряд компаний находятся на стадии получения статуса резидента ТОР.

В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.