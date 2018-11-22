В Томпонском районе продолжается строительство гимназии

В Хандыге строится каменное двухэтажное здание гимназии на 220 мест. Работы начались в сентябре, идут по графику и продолжатся до 20 декабря. Срок сдачи объекта — ноябрь 2020 года.

ООО «Атлант» в качестве подрядчика начало работы 10 сентября. Сейчас на объекте занята бригада в составе 25 человек под руководством начальника участка Юрия Колодезникова и прораба Александра Семенова. Из техники задействованы два погрузчика, кран, миксер.

Глава администрации Томпонского района Яков Степанов и начальник управления промышленности и градостроительства Айсен Данилов в очередной раз побывали на объекте и ознакомились с ходом работ. В данное время закончен монтаж свай, смонтирована опалубка, установлены каркасы рандбалок. С прошлой недели приступили к заливке бетона. Пока из 173 запланированных кубов залили 50, сообщает ulus.media.