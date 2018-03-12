В томпонских магазинах завышали цены на продукты

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Прокуратура Томпонского района провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании.
Установлено, что в нарушение установленных предельных торговых надбавок, 3 предпринимателями осуществляется реализация социально-значимых продуктов питания по завышенным ценам. Вскрыты факты завышения цен на крупы, макаронные изделия, масло подсолнечное, чай.
Прокуратура района возбудила в отношении виновных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
По результатам рассмотрения актов реагирования, виновные лица привлечены к административной ответственности, цены на продукты приведены в соответствие.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.