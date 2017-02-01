В Томпо женщина умыкнула у соседей 30 кг оленины

В дежурную часть Томпонского отдела полиции обратилась жительница п.Хандыга с сообщением о том, что неизвестный, путем свободного доступа с веранды её дома, похитил около 30 килограммов мяса оленины. Материальный ущерб составил 15000 рублей.

Личность подозреваемой в краже полицейские установили. Ею оказалась 39-летняя уроженка Томпонского района, ранее судимая за совершение аналогичного преступления.

Выяснилось, что накануне подозреваемая посетила своих соседей. При этом злоумышленница заметила на веранде дома мешок с мясом. Женщина на обратном пути похитила его.

Часть похищенного мяса изъята и возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)