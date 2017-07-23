В Томпо на 764 км размыта трасса «Колыма»

23 июля в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в результате обильных осадков и недостаточной пропускной способности водопропускной трубы на 764 км федеральной автодороги «Колыма» (в 319 км от п. Хандыга), произошел размыв дорожного полотна, образовался проран. Движение автотранспорта по данному участку временно закрыто.



К месту происшествия из п. Хандыга выехала ремонтная бригада.

На место происшествия также для уточнения обстановки выдвинулась оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Оймяконского района Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует жителям и гостям республики временно воздержаться от поездок на вышеуказанный участок федеральной автодороги «Колыма» в обоих направлениях до завершения ремонтно-восстановительных работ.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните по следующим телефонным номерам: телефон оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (4112) 42-40-32; (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я), с мобильного телефона — «112» или «101».