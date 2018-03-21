В Томмоте прошел конкурс чтецов

В Томмотской детской школе искусств прошел конкур чтецов отделения театрального искусства. Театральная гостиная собрала 12 учеников Томмотской санаторной школы интернат. Из уст ребят звучали стихи и выдержки произведений русских классиков 19 века. Участники конкурса серьезно подготовились, выступили блестяще, показав свое мастерство и оригинальность исполнения.

Отделение театрального искусства в ТДШИ открылось недавно, но уже появились свои мастера художественного слова. Ими стали Анжела Демитрова, Илья Базнов, Валерий Седлов, Игорь Семенов. Оценивали творчество жюри: Мурзабаева Яна, Лукинская Расима, Ребенок Ольга, Карамзин Валерий. Преподаватель отделения театрального искусства Валерий Карамзин.