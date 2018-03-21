В Томмоте открылась солнечная выставка

Солнце весело сияет,

Пахнет в воздухе весной,

Настроенье поднимает-

Лучик солнца золотой

Выставку детского творчества «Пусть всегда будет солнце» оформила сотрудник Центра культуры «Слюдяник» г. Томмот Ольга Азарова. На выставке собрана 51 работа учеников 1-5 классов школ города. Ребята старались как могли, «солнышки» были из разных материалов: ниток, ткани, бумаги, теста, карандашей и пластилина. Все «творцы» получили сертификаты за участие, а победители грамоты и шоколадки.

Мастера кружка народного творчества «Томмотские умельцы» (руководитель Марина Назарова) получили сертификаты за участие в выездной выставке – ярмарке якутской национальной одежды и украшений, проходящей в городе Алдан. Затем, в ЦК «Слюдяник» была оформлена выставка декоративно-прикладного творчества «Весенний вернисаж». Здесь можно было увидеть более 90 работ разных направлений: картины, куклы, вязаные вещи. Все участники получили благодарственные письма, а некоторые работы нашли «своих» покупателей.

Виктория Терюхова, руководитель кукольной студии «Дети+куклы», где большинство кукол сделаны руками самой Виктории, со своими подопечными и солистами ЦК «Слюдяник» приняли участие в региональном детско-юношеском фестивале «Первые шаги», проходящем в городе Нерюнгри. Ребята показали свои таланты перед многочисленной аудиторией, стали лауреатами 1 и 2 степени в разных номинациях и получили дипломы.

Таким творческим и задорным началом весны порадовали нас сотрудники и участники кружков Центра культуры г. Томмот.