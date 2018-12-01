В Токио узнали о зимних спортивных играх «Дети Азии»

На Генассамблее АНОК в Токио презентовали I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

30 ноября 2018. Москва. В эти дни в Токио проходит XXIII Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). В Японии собрались около 1500 представителей 206 стран, а также представителей МОК, международных федераций и организационных комитетов. В открытии мероприятия приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

— Был рассмотрен и принят ряд важных решений, касающихся дальнейшей деятельности Ассоциации, заслушаны отчеты и информации оргкомитетов, состоявшихся и предстоящих олимпийских, зимних олимпийских и юношеских олимпийских игр, ВАДА и КАС, Азиатских игр, — рассказал генеральный директор I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов. — Мы провели рабочие встречи с президентом Олимпийского совета Азии шейхом Ахмадом Аль-Фахадом Аль-Сабахом, представителями НОКов стран Азии. Получены подтверждения об участии от некоторых стран, обсуждены различные вопросы, касающиеся организационных моментов по логистике, размещению на играх «Дети Азии». На сегодняшний день все заинтересованы в участии в соревнованиях и ждут их с нетерпением.

На сегодняшний день свои заявки подали 20 зарубежных стран. Среди них: Вьетнам, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Индонезия, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Камбоджа, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Армения. Среди регионов РФ заявлены: Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Всего более 1300 человек, не считая судей и волонтеров.

Напомним, I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля по 8 видам спорта: горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина.