В центре поселка Тикси загорелся КамАЗ

Днем 2 августа на улице Академика Федорова в поселке Тикси Булунского района загорелся автомобиль «КАМАЗ».

В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля на площади 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Другой крупный пожар произошел в г. Томмот Алданского района. Вчера утром загорелся 2-х этажный жилой дом на улице Егина мкр. Дивный. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочное перекрытие, пол в квартире на общей площади 30 кв.м

Причина, виновный и ущерб устанавливается.