В центре поселка Тикси загорелся КамАЗ

Днем 2 августа на улице Академика Федорова в поселке Тикси Булунского района загорелся автомобиль «КАМАЗ».
В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля на площади 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.
Другой крупный пожар произошел в г. Томмот Алданского района. Вчера утром загорелся 2-х этажный жилой дом на улице Егина мкр. Дивный. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочное перекрытие, пол в квартире на общей площади 30 кв.м
Причина, виновный и ущерб устанавливается.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)