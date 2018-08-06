В Тикси оштрафовали директора аэропорта

Директор аэропорта Тикси распорядился бесплатно разместить в местной гостинице родного брата и знакомого; ущерб от этого составил более 600 тысяч рублей.

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России в понедельник отметили, что расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий завершено.

«По результатам рассмотрения судом удовлетворено ходатайство следователя о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в сообщении без уточнения суммы штрафа.

С декабря 2016 года по июль 2017 года директор филиала «Аэропорт Тикси» ФКП «Аэропорты Севера» размещал своего брата и знакомого без взимания денежной платы за проживание в гостинице «Арктика», являющейся федеральной собственностью и находящейся под управлением ФКП «Аэропорты Севера». Общая сумма материальных последствий, причиненных предприятию за проживание постояльцев, составила более 600 тысяч рублей.