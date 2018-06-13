В Тикси обнаружен ледник протяженностью почти три километра

В п. Тикси ниже по течению от дамбы питьевого озера был обнаружен ледник протяженностью около 2 км 800 м. Толщина льда местами доходит до 4 метров.

Руководитель Булунской инспекции охраны природы Иннокентий Стручков:

— Ледник был обнаружен 12 июня при плановом обследовании территории бесхозной дамбы. Предполагаемой причиной его возникновения стала утечка с технологической трубы, которая повлекла за собой оттайку грунта над вечной мерзлотой. Результат мы видим на фотографиях.

Озеро, снабжающее питьевой водой поселки Тикси-1 и Тикси-3, за зиму потеряло в уровне около 1 метра. Что само по себе не очень хорошо, так как весна в самом разгаре.