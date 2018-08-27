В Тикси начались военные учения Северного флота

Отряд боевых кораблей расположился в бухте поселка для проведения тактических учений по обороне островных и континентальных территорий Российской Федерации в арктической зоне.

В воскресенье на берегу между поселками Тикси-1 и Тикси-3 была высажена группа военных и более 10 единиц боевой техники для проведения учений на территории сопок Харагор.

Как пишет «Мурманский Вестник», отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», завершил очередной этап перехода и занял места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых.