В технопарке Якутия состоялась подготовка к всероссийскому конкурсу Стартап тур

В Технопарке Якутия состоялась подготовка к крупнейшему всероссийскому конкурсу инвестиционно-привлекательных высокотехнологичных проектов «Оpen innovathion startup tour». Стартап- тур «Открытые инновации в Республике Саха (Якутия)» пройдет в конце января, в нем пытливые умы, ищущие воплощения своих идей, встретятся на отборочном этапе.

Стоит отметить, что бесплатные интенсивы — региональные сессии практического консалтинга (РСПК) Российской венчурной компании, проводятся на территории Технопарка «Якутия» уже в четвертый раз.

Со столицы нашей республики начался федеральный стартап тур по регионам в поисках инвестиционно-привлекательных и перспективных инновационных проектов.

Открыл обучающее мероприятие директор «Технопарка Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ, также поприветствовали участников заместитель министра инновационного развития и предпринимательства РС (Я) Татьяна БРАВИНА и заместитель министра экономики РС (Я) Владимир СИВЦЕВ.

В этом году список участников пополнил соседний субъект — Чукотский АО, а также вышли на онлайн-участие новаторы из г. Нерюнгри. Отрадно, что наш альма-матер — СВФУ им. М.К. Аммосова, а именно Арктического инновационного центра предоставил большое количество участников-студентов.

На конкурс отправили заявки свыше 600 участников с 190 проектами. Из них после отборочного якутского этапа возможность получить инвестиции будут иметь 42 проекта по трем направлениям: IT, биотехнологии, инжиниринг. Идеи проектов разнообразны: 3D сканирование людей, умный дом, создание беспилотного летательного аппарата для перевозки грузов, роботизированные хирургические инструменты, клеточное разведение соболей, управление дверьми с помощью мобильных устройств и т.д.

Экспертную оценку и консультации провели опытные бизнес-тренеры Антон ЖУПЛЕВ — аналитик Фонда Сколково, Гайк АСРИЯН — эксперт Лога групп, Дмитрий ТОРШИН — эксперт Фонда развития интернет инициатив.

По словам эксперта международного фонда Seed Forum International Foundation Гайка АСРИЯНА, проекты, представленные в Якутске, имеют экспортный потенциал: «Проекты диверсифицированы, наиболее перспективные проекты будут масштабированы по России и миру».

Участники получили профессиональные консультации, подробный анализ своих проектов со всеми плюсами и минусами. Немаловажно то, что члены экспертного совета поделились такой информацией, как и откуда привлечь инвестиции, как оценить и создать стоимость своего бизнеса, как защитить свою идею и бренд. Было много внимания уделено на такой важный момент, как правильно позиционировать свой проект, оформить его инвестиционно привлекательным. Участники получили навыки ораторского искусства, узнали секреты невербального поведения.

Стать частью этого мероприятия – это уникальная возможность получить бесценный опыт, новые знания и уникальные возможности. Для представителей проектов это колоссальная привилегия в знакомстве и общении с экспертами высочайшего уровня.

В завершении образовательного этапа слушатели получили сертификат о прохождении инвестиционных тренингов по международному формату действительному в мировой инвестиционной практики.