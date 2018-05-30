В Театре юного зрителя — премьера мюзикла «Кот в сапогах»

1 и 2 июня детская театральная студия «Тускул» выступит с премьерой — юные зрители увидят прекрасный мюзикл по мотивам сказки «Кот в сапогах» Ш.Перро.

Руководитель детской театральной студии, отличник культуры РС(Я) Вера Павловна Ефремова рассказала, что увидят зрители на сцене ТЮЗа и почему было выбрано именно это произведение.

Вера Ефремова: — Прекрасная сказка, красивая музыка, возможность сольных и массовых выступлений для юных артистов сыграли свою роль. В постановке задействованы 32 ребенка, которые с удовольствием и желанием занимаются театральным искусством. Я очень надеюсь, что некоторые ребята посвятят свою жизнь театру и станут известными творческими людьми. А таланта им не занимать. Для нас это уже 10 полноценный музыкальный спектакль. Надеемся, что он, как и все предыдущие, соберет полные залы и понравится зрителям.

Хочу назвать исполнителей главных ролей: Кот — Кирилл Григорьев, его хозяин Жан – Максим Красноштанов, мадам Помпадур – Саргылана Борисова, принцессу Жульен – Мария Штогрина, Король – Эльдар Рысов, Министр – Давид Исмагилов. Роль людоеда сначала планировали доверить Руслану Винокурову, но на днях он получил травму и его заменил Саша Степанов. Над постановкой работают: прекрасный педагог — хормейстер Лариса Тароева, режиссер – постановщик – Антон Ботаков, художник Егор Аммосов, хореограф Туйаара Федорова, концертмейстер Ирина Захарова.

Как видим, у детей, как у взрослых, случаются свои маленькие драмы. Но Вера Павловна уверена, что замена артиста не повлияет на успешное выступление. Спектакль можно увидеть 1 и 2 июня в ТЮЗе. Он длится около одного часа и десяти минут. Это будет красочный фейерверк детского таланта. Скучно не будет!