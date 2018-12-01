В Театре народов Севера премьера «О чем поешь в ночи, белая волчица»

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера 29 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» представил премьеру спектакля «О чем поешь в ночи, Белая волчица» по легенде юкагирского писателя Николая Курилова.

Легенда рассказывает о любви Уси и Яула, которые не могут быть вместе, т.к. с детства Яул нареченный жених Пойэ, старшей сестры Уси. Из-за угрозы проклятия всего рода в случае нарушения вековых традиций Яул женится на Пойэ, а несчастная Уси уходит в тундру и превращается в белую волчицу. Когда Пойэ ждет ребенка, Яул уходит в тундру и присоединяется к волчьей стае, обретя счастье с Уси. Спектакль заканчивается рождением ребенка, символизирующего продолжение рода, продолжение народа.

Фоторепортаж от Анастасии Оглы,

юнкор Кэскил,

Детский пресс-центр фестиваля