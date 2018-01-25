В Татьянин день в МВД Якутии отметили 80-летие Центра профессиональной подготовки

25 января в зале коллегии МВД по Республике Саха (Якутия) прошло особое мероприятие, посвященное 80-летию Центра профессиональной подготовки.

Особое — потому что учебное подразделение является alma mater всех сотрудников органов внутренних дел республики. Особое – потому что торжество прошло в Татьянин день – в день святой, покровительствующей всем студентам, к которым по полному праву можно причислить и слушателей Центра. Ведь именно в его стенах они проходят азы полицейской науки.



Если провести небольшой экскурс в историю, то мы узнаем, что учебное подразделение было организовано 27 декабря 1937 года. Именно в этот день был издан приказ народного комиссара внутренних дел Якутской АССР.

Сегодня выпускникам Центра были вручены свидетельства об окончании курсов первоначальной подготовки. Теперь их по праву можно назвать настоящими сотрудниками органов внутренних дел, и они готовы нести службу в своих территориальных отделах во благо Отечества.

Связь Центра со своими слушателями, настоящими и выпускниками, неразрывна. У каждого из ветеранов и действующих сотрудников самые теплые воспоминания о Школе, ведь именно с ее порога начинается большая профессиональная жизнь.

Именно поэтому чествование преподавателей и слушателей в главном зале ведомства прошло в торжественной и невероятно теплой атмосфере.

Начальник Управления по работе с личным составом МВД по Республике Саха (Якутия) Александр Кутепов в своем выступлении не только поздравил ветеранов, коллег и слушателей со столь знаменательным событием, сегодня полковник вспомнил яркие события из жизни Центра, поделился своими воспоминаниями.

Руководитель учебного подразделения полковник полиции Сергей Сухарев поздравил всех присутствующих и обозначил стоящие перед личным составом задачи.

В зале присутствовали ветераны, среди них полковник полиции в отставке Сергей Чумаков, руководивший подразделением до недавнего времени, а также директор музея МВД по Республике Саха (Якутия), кандидат исторических наук Александр Ярковой, которого по праву можно называть учителем всех сотрудников республики.

В этот день многие из преподавательского состава удостоились наград. Необходимо заметить, что состав преподавателей Центра – «звездный» — и это обусловлено не только звездами на погонах, а их личным вкладом в развитие республики и страны в целом. Среди них: полковник полиции кандидат юридических наук Юлия Надольская, подполковник полиции мастер спорта по вольной борьбе Николай Дьячковский, майор полиции мастер спорта международного класса по вольной борьбе и мастер спорта по борьбе хапсагай, чемпион Международных полицейских-пожарных игр в Лос-Анджелесе Алексей Варламов и другие.



В завершении отметим, что в Центре не только обучают специальным учебным дисциплинам, зачастую именно в его стенах раскрываются новые таланты. Вот и сегодня слушатели представили обширную концертную программу.