В Таттинском районе ведутся работы по восстановлению дорог

Движение на участке дороги «Харбалах» Таттинского района восстановлено, об этом сообщила комиссия Управления дорог РС(Я) и министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), которая работает в улусе. Для восстановления автомобильной дороги в 2 местах, силами подрядной организации проведены ремонтные работы с использованием спецтехники.

На участке дорог «Уолба-Булун» движение затруднено, перелив воды после дождя через автомобильную дорогу произошел в трех местах. В настоящее время восстановительные работы начаты, комиссия проводит оценку ущерба после паводка.