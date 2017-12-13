В Таттинском районе таксист предстанет перед судом

Водитель такси, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 8-летняя школьница, предстанет перед судом

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в Таттинском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего мужчины, занимавшегося частным извозом пассажиров, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе следствия установлено, что 2 октября 2017 года в период времени с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут обвиняемый, 1995 года рождения, управляя автомашиной «NISSAN CARAVAN», следовал из села Томтор Оймяконского района в город Якутск.

В районе 229 километра федеральной автомобильной дороги «Колыма» он превысил скорость движения и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим его опрокидыванием с полотна дороги в водоем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летняя пассажирка не смогла самостоятельно выбраться из салона автомашины и погибла.

Причиной смерти девочки явилась механическая асфиксия в результате утопления в воде.

В рамках расследования уголовного дела проведены медицинские и автотехническая судебные экспертизы, добыты неопровержимые доказательства виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Следователи установили, что стаж вождения у молодого человека составлял лишь один год и он, являясь индивидуальным предпринимателем, не имел лицензии на перевозку пассажиров. В этой связи в отдел МВД России по Оймяконскому району направлено представление о необходимости усиления контроля со стороны ГИБДД за соблюдением законодательства, регламентирующего пассажирские перевозки.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.