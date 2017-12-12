В Таттинском районе пройдет конференция народно-художественных промыслов

19-21 декабря в селе Ытык-Кюель пройдет республиканская конференция «Развитие местного производства в сфере народных-художественных промыслов». Организаторами мероприятия являются Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я), Центр поддержки предпринимательства РС (Я) и администрация муниципального района «Таттинский улус» РС (Я).

«Целью конференции является сохранение, развитие, популяризация и пропаганда народных художественных промыслов в предпринимательской деятельности», — сообщают организаторы.

В программе конференции: круглый стол на тему «Перспективы развития местного производства в сфере народных художественных промыслов», выставка изделий народно-художественных промыслов, выступление министра инвестиционного развития и предпринимательства Антона Сафронова, институтов поддержки предпринимательства и других.

Стоит отметить, что в рамках конференции также пройдут мастер-классы по производству кованых изделий, пошиву якутской национальной одежды, плетению из конского волоса.

Справки по телефонам 8 (4112) 42-22-14; 8 (924) 860-32-57, 8 (914) 234-74-92.