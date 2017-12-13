В Таттинском районе более 50-ти водителей имеют разрешение на перевозку пассажиров

НВК САХА – В Таттинском районе 56 предпринимателей имеет разрешения на перевозку пассажиров. Об этом сказал руководитель Гостехнадзора по республике Дмитрий Махаров.

Как уточнил представитель Гостехнадзора, составлены более 50 административных материалов, а именно управление транспортным средством, на которое не установлены фонари и светографические системы, также с 2012 года выявлен ряд лиц, занимающихся перевозкой пассажиров, которые снялись с налогового учета. “По мониторингу реестра выданных разрешений с 2012 года выявлен ряд лиц, которые снялись с налогового учета“, – отметил руководитель Гостехнадзора Дмитрий Махаров.

Заместитель главы Таттинского района Иван Потапов сказал, что в районе принята и работает каждый год программа “Безопасность дорожного движения”. По этой программе приобрели измерительные приборы, светоотражающие элементы школьникам начальных классов и т. д.

“В текущем году составлено 42 административных протокола по правилам перевозки пассажиров, в прошлом году – 17. По правилам перевозки детей 2017 году составлено 125 протоколов, в прошлом – 32, в отношении водителей, которые осуществляют незаконную перевозку пассажиров, всего административных протоколов было составлено 12“, – сказал он.

По словам руководителя Управления ГИБДД МВД РФ по республике Самсона Чупрова, у погибшего водителя УАЗ было несколько административных нарушений по правилам перевозки пассажиров и груза. В связи с трагическими событиями в Мегино-Кангаласском районе в Якутии проводится широкомасштабная проверка всех перевозчиков.