В Таттинском и Чурапчинском районах республики готовятся паводку

В рамках мероприятия была изучена тема, действия органов управления и сил звеньев Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Кроме того, провели практическую проверку готовности муниципальных районов к безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году. Учения в двух районах прошли с учетом заданной вводной информации и прогнозов к предстоящему паводку.

Итогом командно-штабных стало заседание КЧС улусов, с участием глав наслегов и руководителей учреждений и предприятий Таттинского и Чурапчинского районов. «После ознакомления с отчетами ответственных лиц, отмечу что работа по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод и лесопожарному сезону, идет в плановом темпе» — рассказал первый заместитель начальника ГКУ «Служба Спасения РС(Я)» Василий Тарский.

Кроме того, в ходе совещания озвучили прогноз представленный Управлением мониторинга и прогнозирования ЧС «Службы спасения Якутии». Так, с учетом снегозапаса и толщины льда в Таттинском и Чурапчинском районах, розлив воды ожидается в пределах нормы. Однако, ситуация вполне может измениться при возникновении заторов на реке или из-за погодных условий.