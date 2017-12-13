В таттинских магазинах продавали просроченные продукты

Прокуратура района и Роспотребнадзор установили, что в трех магазинах села Ытык Кюель Таттинского улуса продавались продукты питания с истекшим сроком годности.
В магазинах реализовывались просроченные приправы, крупы, детское питание, что влечет нарушение прав потребителей, а также несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Возбуждены административные дела, по итогам которых просроченная продукция изъята, виновные лица оштрафованы, сообщает пресс-служба прокуратуры.comments powered by HyperComments