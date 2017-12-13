В таттинских магазинах продавали просроченные продукты

Прокуратура района и Роспотребнадзор установили, что в трех магазинах села Ытык Кюель Таттинского улуса продавались продукты питания с истекшим сроком годности. В магазинах реализовывались просроченные приправы, крупы, детское питание, что влечет нарушение прав потребителей, а также несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Возбуждены административные дела, по итогам которых просроченная продукция изъята, виновные лица оштрафованы, сообщает пресс-служба прокуратуры. comments powered by HyperComments Источник: ЯСИА. http://ysia.ru/proisshestviya_v_yakutii/v-tattinskih-magazinah-prodavali-prosrochennye-produkty/

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