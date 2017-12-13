АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-42
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.84
 69.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.12.2017, 17:20
Происшествия
В таттинских магазинах продавали просроченные продукты
13.12.2017, 17:10
Культура & Образование
Якутяне выступили на IV Всероссийском совещании работников сферы допобразования детей
13.12.2017, 17:00
Происшествия
Экстра
Пожар на улице Бабушкина унес жизни двух женщин
13.12.2017, 16:45
Общество
14 декабря в Якутске и ряде районов республики предстоят временные ограничения электроснабжения
13.12.2017, 16:35
Общество
В Хангаласском районе вручили награды активным добровольцам
13.12.2017, 16:20
Культура & Образование
В Якутске открываются Всероссийские научные чтения в честь 100-летия известного тюрколога Евдокии Коркиной
13.12.2017, 16:10
Столица
Михаил Гасанбалаев отчитается онлайн
13.12.2017, 16:00
Республика
Егор Борисов учредил в Якутии День гражданского активиста
13.12.2017, 15:50
Экология
Как искали фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б»
13.12.2017, 15:40
Экономика
Дальнобойщики на Крайнем Севере: на Бога надейся, а сам не плошай!
13.12.2017, 15:30
Происшествия
Резонанс
В Таттинском районе ни один предприниматель не имеет разрешения на перевозку пассажиров – власти
13.12.2017, 15:25
Экология
Якутяне принимают участие в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды 
13.12.2017, 15:10
Культура & Образование
В НХМ состоится этнографический экскурс в историю якутского женского праздничного наряда
13.12.2017, 15:00
Общество
Офицеры полиции торжественно вручили школьникам их первые паспорта
13.12.2017, 14:52
Экономика
Анонс
О торговой марке «Саха Чай»
13.12.2017, 14:50
Культура & Образование
Эксклюзив
Концерт в честь якутской песни Екатерины и Алексея Егоровых
13.12.2017, 14:35
Экономика
Показания счетчиков воды можно передать по телефону
13.12.2017, 14:25
Происшествия
Экстра
Сегодня вынесен приговор двум братьям, устроившим стрельбу по своим знакомым
13.12.2017, 14:10
Экономика
В Покровске модернизируют котельные за счет частного инвестора
13.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Чайные пакетики в офисах грязнее унитаза
13.12.2017, 13:10
Общество
Якутия вошла в топ-50 регионов по реализации проекта городской среды
13.12.2017, 13:00
Общество
Якутские спасатели получили патент на свое изобретение
13.12.2017, 12:50
Столица
Жители города стали активнее взаимодействовать с местными властями
13.12.2017, 12:46
Желток
Варя Максима удостоилась титула «Лучшая новая страна» на конкурсе «Mrs. Globe»
13.12.2017, 12:40
Спорт
В Якутске пройдет турнир снайперов памяти Ивана Кульбертинова – Пумпээ
13.12.2017, 12:30
Общество
Георгий Полтавченко выразил соболезнование в связи с трагическим ДТП в Таттинском улусе
13.12.2017, 12:24
Общество
Резонанс
ГИБДД: проверка водителей проходит без «репрессий» и «полицейского беспредела»
13.12.2017, 12:20
Столица
В Якутске завершается конкурс на лучшее освещение Года добра
13.12.2017, 12:10
Общество
Юрию Трутневу понравился якутский чай
13.12.2017, 12:00
Столица
Коммунальщики столицы приняли участие в акции «Елка добра»
13.12.2017, 11:50
Культура & Образование
На Днях Якутии в Москве впервые покажут детеныша ископаемого шерстистого носорога
13.12.2017, 11:40
Происшествия
Житель Ленска подозревается в краже из теплицы
13.12.2017, 11:30
Экология
В Москве презентован фотоальбом «Природа земли Олонхо»
13.12.2017, 11:20
Финансы
Россельхозбанк предлагает сезонный вклад «Ключ к успеху»
13.12.2017, 11:15
Экономика
Сегодня плановых отключений электричества в Якутске не будет
13.12.2017, 11:11
Столица
Евдокия Евсикова провела прием граждан в Центральном округе
13.12.2017, 11:00
Общество
Резонанс
Сообщения в соцсетях о забастовке таксистов распространяют «нелегалы»
13.12.2017, 10:50
Республика
Героями и памятью о них сильна Россия
13.12.2017, 10:49
Культура & Образование
Успех якутского кино на Международном кинофестивале «Arctic Open»
13.12.2017, 10:40
Общество
Памятные знаки «385 лет Якутия с Россией» вручены Владиславу Чернушенко и Ольге Хомовой
13.12.2017, 10:30
Общество
Якутия на втором месте по количеству участников этнографического диктанта
13.12.2017, 10:20
Культура & Образование
Назван лучший учитель истории и обществознания республики
13.12.2017, 10:10
Происшествия
В трех магазинах Ытык-Кюеля продавали просрочку
13.12.2017, 10:00
Общество
Егор Борисов призвал министров не заниматься отписками
13.12.2017, 9:50
Экономика
Из-за недобросовестного подрядчика жители дома остались без фасада здания
13.12.2017, 9:40
Республика
В Якутии открыты две переправы муниципального значения
13.12.2017, 9:30
Столица
В жизни всегда есть место подвигу!
13.12.2017, 9:20
Финансы
РСХБ улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов
13.12.2017, 9:10
Экономика
Фонд капремонта: Новый режим работы кассы и отдела по приему граждан
13.12.2017, 8:58
Происшествия
Пожар на улице Бабушкина оставил без жилья две семьи
13.12.2017, 8:11
Общество
Видео
В Якутске студенты ЯГСХА составили слово «Россия» из окон!
13.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 13 декабря 2017
13.12.2017, 1:07
Республика
Мое село. Объявлен видео-конкурс
13.12.2017, 1:04
Культура & Образование
Позитив
Дождь наград пролился на юную якутянку на международном телеконкурсе
13.12.2017, 0:56
Спорт
Якутский легионер Никита Крюков намерен обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиады
13.12.2017, 0:31
Политика
Сегодня день рождения депутата, партийного лидера, общественного деятеля и журналиста
12.12.2017, 22:42
Общество
Резонанс
Варя Максима: вот и всё!
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
12.12.2017, 21:07
Столица
Якутская городская Дума: ​33 двора Якутска войдут в программу
12.12.2017, 20:05
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования депутату
12.12.2017, 20:03
Столица
В Якутске продолжается благотворительная акция «Елка добра»
12.12.2017, 18:00
Столица
Вниманию предпринимателей
12.12.2017, 17:50
Происшествия
Из-за недобросовестного подрядчика жители дома в Мирном остались без фасада
12.12.2017, 17:45
Экономика
Миллионная экономия
12.12.2017, 17:40
Общество
13 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
12.12.2017, 17:30
Общество
Резонанс
Фонд капремонта МКД РС (Я) опроверг информацию о критической ситуации в Удачном, вызванной оттайкой грунта
12.12.2017, 17:20
Культура & Образование
Концерт Филармонии Якутии ярким аккордом завершил Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге
12.12.2017, 17:10
Общество
На Международной женской конференции в Смольном выступила наша землячка Галина Павлова и сыграла на хомусе
12.12.2017, 17:00
Финансы
Финансовая устойчивость и клиентоориентированность. АЭБ определил приоритеты развития на 2018 год
12.12.2017, 16:45
Культура & Образование
Эксклюзив
Размышления после спектакля «Киристэпиэл»
12.12.2017, 16:30
Культура & Образование
Солист Якутской филармонии, балалаечник Дмитрий Швецов выступил с Андреевским оркестром
12.12.2017, 16:20
Республика
На борту карьера «Мир» появился мемориал
Архив новостей
Происшествия
13 декабря 2017, 17:20
27

В таттинских магазинах продавали просроченные продукты

Прокуратура района и Роспотребнадзор установили, что в трех магазинах села Ытык Кюель Таттинского улуса продавались продукты питания с истекшим сроком годности.

В магазинах реализовывались просроченные приправы, крупы, детское питание, что влечет нарушение прав потребителей, а также несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Возбуждены административные дела, по итогам которых просроченная продукция изъята, виновные лица оштрафованы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

comments powered by HyperComments
Источник: ЯСИА. http://ysia.ru/proisshestviya_v_yakutii/v-tattinskih-magazinah-prodavali-prosrochennye-produkty/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.12.2017, 9:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
12.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
13.12.2017

Дальнобойщики на Крайнем Севере: на Бога надейся, а сам не плошай!

Анонс
Экономика
13.12.2017

О торговой марке «Саха Чай»

Желток
13.12.2017

Варя Максима удостоилась титула «Лучшая новая страна» на конкурсе «Mrs. Globe»

Резонанс
Общество
13.12.2017

ГИБДД: проверка водителей проходит без «репрессий» и «полицейского беспредела»

Резонанс
Общество
13.12.2017

Сообщения в соцсетях о забастовке таксистов распространяют «нелегалы»

Культура & Образование
13.12.2017

Успех якутского кино на Международном кинофестивале «Arctic Open»

Экономика
13.12.2017

Из-за недобросовестного подрядчика жители дома остались без фасада здания

Республика
13.12.2017

Мое село. Объявлен видео-конкурс