В Татте ученик похитил телефон у директора школы

В дежурную часть полиции Таттинского района обратился директор школы с с заявлением о том, что из его кабинета был похищен сотовый телефон. Материальный ущерб составил 13000 рублей.

Оказалось, что кражу совершил ученик данной школы. Старшеклассник заглянул в кабинет и, увидев, что директора нет на месте, решил воспользоваться данным обстоятельством и похитить телефон.

После этого он поменял сим-карту и какое-то время пользовался похищенным средством мобильной связи. Вскоре полицейские вышли на его родственника, на имя которого была зарегистрирована сим-карта, установленная в похищенный андроид, таким образом, прояснились все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)